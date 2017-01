Liga: il Betis e l'arbitro frenano il Barcellona, cade il Siviglia I Blaugrana pareggiano 1-1, ma il direttore di gara non vede un gol di Jordi Alba. Alla squadra di Sampaoli non basta Jovetic: l'Espanyol vince 3-1

29 gennaio 2017

In dieci dal 2’ per l’espulsione di Pareja, il Siviglia perde 3-1 sul campo dell’Espanyol e cade in campionato perdendo l’imbattibilità dopo quasi due mesi: non basta la rete del momentaneo pari firmata da Jovetic. Frena il Barcellona che non va oltre l'1-1 in casa del Betis: i blaugrana si salvano al 90' con Suarez e recriminano per un gol di Jordi Alba non visto dall’arbitro con la palla che aveva abbondantemente superato la linea di porta.

Partita ricca di emozioni a Barcellona dove l'Espanyol parte a razzo e sblocca il risultato dopo una manciata di minuti. Piatti si invola verso Rico e viene steso in piena area da Pareja: per l'arbitro è rigore e rosso diretto per il difensore centrale del Siviglia. Dal dischetto Reyes non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il Siviglia ha il merito di non scomporsi e al 20' trova il pareggio al termine di un'azione splendida: Vazquez serve in profondità Nasri che tocca per Jovetic, libero di insaccare da due passi a porta vuota. Da qui in poi, però, inizia un'altra partita e il Siviglia viene preso d'assedio: Rico si deve arrendere per la seconda volta in chiusura di tempo quando Navarro, su punizione dalla sinistra di Reyes, insacca di testa e porta di nuovo in vantaggio l'Espanyol. Per il Siviglia ora si fa durissima e infatti nella ripresa la squadra di Quique Sanchez Flores chiude il conto. Al 70' un gran sinistro di Reyes si stampa sulla traversa, un minuto più tardi è Moreno, su cross dalla destra di Navarro, a incornare il definitivo 3-1. Ormai non c'è più partita e la squadra di Sampaoli deve rassegnarsi a incassare la quarta sconfitta in Liga: l'ultima risaliva allo scorso 3 dicembre (1-2 a Granada).

Il girone di ritorno della Liga non inizia bene per il Barcellona che, dopo 5 vittorie di fila, pareggia 1-1 a Siviglia col Betis. Il primo tempo si chiude a reti bianche mentre la ripresa è super e la gara si incendia intorno alla mezzora. Al 73' Ceballos ci prova da fuori area e scheggia la traversa, al 74' Ruben Castro entra in area e colpiesce il palo col destro, poi al 75' il Betis trova l'1-0 con Alegria che insacca in mischia su azione di calcio d'angolo.



Le emozioni non si placano e al 76' c'è l'episodio chiave del match: cross basso da destra di Vidal, sul secondo palo arriva Jordi Alba che conclude a botta sicura ma Mandi in scivolata respinge. L'arbitro fa giocare tra le proteste dei giocatori del Barcellona che vogliono la rete visto che la palla ha varcato la linea e infatti il replay mostra che la sfera è dentro di almeno 30 centimetri. Poco dopo ancora un salvataggio sulla linea contro il Barça ma al 90' arriva il meritato 1-1 con Suarez che, servito in area da Messi, non sbaglia a tu per tu con Adan.

NEYMAR RIDE SU INSTAGRAM Al termine del match Neymar ha postato su Instagram il fermo immagine del salvataggio di Mandi che testimonia che la palla è realmente entrata. E non di poco... L'attaccante brasiliano ha accompagnato il tutto con una risata.



