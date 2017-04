Liga: il Barça non forza la mano, Neymar non convocato per il Clasico

23 aprile 2017

Il Barcellona continuerà la sua battaglia contro il TAD, il Tribunal Administrativo del Deporte, ma nell'incertezza normativa la società ha deciso di non forzare la mano e di non convocare Neymar, squalificato per 3 giornate, per il Clasico. "Questo - viene scritto in un comunicato ufficiale - per permettere alla squadra di concentrasi sul campo a meno di 12 ore dalla gara più importante dell'anno contro il Real". Viene comunque espresso tutto lo stupore per l'incapacità del TAD di esercitare le sue funzioni giurisdizionali.