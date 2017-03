Liga: Griezmann fa godere l'Atletico, Siviglia stoppato

11 marzo 2017

Grazie a un gol nel finale del solito Griezmann , l' Atletico Madrid vince 1-0 a Granada a l termine di una partita soffertissima e consolida il quarto posto in classifica portandosi a -5 dal Siviglia che, al Ramon Sanchez Pizjuan, non va oltre l' 1-1 contro il Leganes: a salvare la squadra di Sampaoli è una rete di Jovetic . Stecca anche il Valencia che al Mestalla rischia grosso contro lo Sporting Gijon: Munir agguanta l'1-1 all'85'.

ATLETICO, GRIEZMANN NEL FINALE

Partita decisamente più difficile del previsto per l'Atletico Madrid che all'Estadio Nuevo Los Carmenes piega la resistenza del Granada solo nel concitato finale. Prima del gol partita decisamente meglio la formazione di Alcaraz, più volte pericolosa dalle parti di Oblak: l'occasione migliore capita al 55' sui piedi di Ramos che però non sfrutta una sorta di rigore in movimento sparando clamorosamente a lato. Quando lo 0-0 sembra scritto, ecco la giocata del fuoriclasse che risolve la partita: cross dalla sinistra di Koke sul secondo palo dove Griezmann, lasciato completamente solo, in tuffo di testa trafigge Ochoa festeggiando il suo pesantissimo 13esimo gol stagionale in Liga. Finale incandescente: ne fa le spese Wakaso che rimedia il secondo cartellino giallo lasciando il Granada in dieci proprio allo scadere.