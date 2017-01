Liga: gol negato al Barcellona, pari col Betis

29 gennaio 2017

Dopo cinque vittorie di fila si ferma la corsa del Barcellona che pareggia 1-1 a Siviglia contro il Betis nella prima giornata del girone di ritorno in Liga . Giornata storta per i blaugrana di Luis Enrique che vanno sotto per la rete di Alegria al 75', un minuto dopo l'arbitro non concede un gol anche se la palla ha abbondantemente varcato la linea. Solo al 90' arriva il pari di Suarez che fa 1-1 ed evita il tracollo.

Il girone di ritorno della Liga non inizia bene per il Barcellona che, dopo 5 vittorie di fila, pareggia 1-1 a Siviglia col Betis. Il primo tempo si chiude a reti bianche mentre la ripresa è super e la gara si incendia intorno alla mezzora. Al 73' Ceballos ci prova da fuori area e scheggia la traversa, al 74' Ruben Castro entra in area e colpiesce il palo col destro, poi al 75' il Betis trova l'1-0 con Alegria che insacca in mischia su azione di calcio d'angolo.



Le emozioni non si placano e al 76' c'è l'episodio chiave del match: cross basso da destra di Vidal, sul secondo palo arriva Jordi Alba che conclude a botta sicura ma Mandi in scivolata respinge. L'arbitro fa giocare tra le proteste dei giocatori del Barcellona che vogliono la rete visto che la palla ha varcato la linea e infatti il replay mostra che la sfera è dentro di almeno 30 centimetri. Poco dopo ancora un salvataggio sulla linea contro il Barça ma al 90' arriva il meritato 1-1 con Suarez che, servito in area da Messi, non sbaglia a tu per tu con Adan.