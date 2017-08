Liga: Gimenez salva l'Atletico, 2-2 contro il Girona

19 agosto 2017

Non è stato un buon esordio nella Liga per l'Atletico Madrid di Simeone, che non va oltre il 2-2 sul campo della neopromossa Girona. Nel primo tempo partono forte i padroni di casa che si portano in vantaggio grazie a una doppietta di Stuani. Nonostante l'inferiorità numerica, a causa dell'espulsione di Griezmann al 67' per doppia ammonizione, i Colchoneros riescono a rimontare con le reti di Correa e Gimenez.