Liga: Gijon sotterrato, Barcellona in vetta

1 marzo 2017

Il Barcellona è senza freni, travolge 6-1 lo Sporting Gijon al Camp Nou nella 25esima giornata e vola in testa alla Liga in attesa del match del Real Madrid col Las Palmas. Segnano proprio tutti nelle file blaugrana, compresi Messi, Suarez e Neymar: per il brasiliano è il primo gol in campionato al Camp Nou quest'anno. Tutta facile anche per il Villarreal che vince 4-1 a Pamplona col fanalino di coda Osasuna: in gol anche Roberto Soriano.

Quinta vittoria di fila in campionato per il Barcellona che travolge 6-1 lo Sporting Gijon nella 25esima giornata della Liga e manda un segnale forte al campionato. Al Camp Nou la squadra di Luis Enrique mette in scena il solito show: al 9' è già in vantaggio col colpo di testa di Messi che scavalca il portiere in uscita, all'11' il raddoppio è un autogol di Rodriguez che devia nella propria porta il tiro da posizione angolata di Suarez poi, dopo il momentaneo 2-1 di Castro, il Barça fa tris al 27' con una perla proprio di Suarez che realizza con un pregevole tiro al volo da dentro l'area.



Nella ripresa i blaugrana non si fermano: al 49' il poker lo firma Paco Alcacer, subentrato a Suarez, che realizza su assist di Messi, al 65' la cinquina è di Neymar che trafigge il portiere con uno splendido destro su punizione e firma il suo primo gol in campionato in casa, mentre a chiudere i conti ci pensa Rakitic col diagonale del definitivo 6-1 all'87'. Prova di forza vera del Barcellona che duellerà fino in fondo col Real Madrid per il titolo della Liga.



Secondo successo di fila in trasferta per il Villarreal che passa 4-1 a Pamplona col fanalino di coda Osasuna e resta in corsa per un posto in Europa. La squadra di Escribà passa subito al 3' con l'ex Samp Roberto Soriano che insacca a porta vuota, poi al 27' il raddoppio è di Soldado su calcio di rigore. Nella ripresa, al 64', l'Osasuna torna in gara col penalty di Torres ma il Villarreal chiude i conti con la doppietta di Santos Borrè: il colombiano fa 3-1 al 74' con un bel destro in diagonale in contropiede, poco dopo, al 78', firma il poker sfruttando un pasticcio della difesa di casa.