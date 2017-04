Liga: Ganso illumina, il Siviglia vince

21 aprile 2017

Seconda vittoria nelle ultime tre gare per il Siviglia che, nell'anticipo della 33esima giornata della Liga, batte 2-0 il Granada di Tony Adams nel derby andaluso al Sanchez Pizjuan e aggancia l'Atletico Madrid al terzo posto a 65 punti. Il tecnico dei biancorossi Sampaoli lancia dall'inizio Paulo Henrique Ganso, titolare dopo oltre 5 mesi, e il brasiliano è decisivo: al 4' riceve lo scarico in area di Jovetic, controllo e sinistro sotto la traversa da pochi passi. Una liberazione per il talento ex Santos e San Paolo in passato seguito dal Milan.



Il primo tempo è un dominio del Siviglia che sfiora il raddoppio con Sarabia, Jovetic e Mariano, poi in avvio di ripresa, al 46', ecco il 2-0. Lo firma ancora Ganso che corona la sua serata indimenticabile deviando a porta vuota solo in area piccola il cross basso da sinistra di Sarabia. Il brasiliano gioisce dopo la lunga assenza e le sole 7 presenze totali fino ad ora nella Liga. Col doppio vantaggio il Siviglia amministra, poi nel finale resiste agli ultimi tentativi del Granada con Carcela-Gonzales e Ponce, due volte, ma Sergio Rico mantiene inviolata la propria porta.