Liga: Gameiro lancia l'Atletico, steso il Gijon

18 febbraio 2017

Allo stadio El Molinon il primo squillo del match è un tiro dal limite di Griezmann che si spegne di un soffio a lato. Il Gijon risponde al 36' quando Traoré approfitta di una scivolata di Savic ma, a tu per tu con Moyà, calcia addosso al portiere dell'Atletico. L'attaccante ivoriano colpisce anche un palo esterno allo scadere di frazione con un sinistro su cross di Moi.



A inizio ripresa il risultato si sblocca con i Colchoneros che passano in vantaggio dopo appena 15 secondi con Carrasco, bravo a mettere dentro il tap-in dopo il suo primo tiro respinto corto da Cuellar. I padroni di casa non ci stanno e pareggiano i conti al 49' con un destro di Sergio Alvarez su cross di Burgui. Lo stesso numero 6 del Gijon al 60' schiaccia troppo di testa il servizio di Douglas e la sfera si alza sul fondo. Al 75' annullato un gol a Griezmann per un fuorigioco inesistente su assist di Filipe Luis. L'Atletico è furibondo e sfoga la sua rabbia con un super Gameiro che mette a segno due reti nel giro di un minuto (tra l'80' e l'81'): nel primo caso il francese mette dentro un perfetto assist di Griezmann mentre nel secondo approfitta di un clamoroso errore della retroguardia del Gijon per infilare la sfera sul secondo palo in diagonale. Ma non è finita qui perché Gameiro sigla all'85' la tripletta personale con un'azione in fotocopia sfruttando un clamoroso buco della difesa dei padroni di casa. L'Atletico conquista così la seconda vittoria di fila in Liga e sale a 45 punti, il Gijon resta penultimo a quota 16.