Liga, Diego Costa scatenato: gol e rosso. L'Atletico batte 2-0 il Getafe

6 gennaio 2018

La gara tra L’Atletico Madrid e il Getafe apre la 18ª giornata della Liga. I Colchoneros confermano la loro forza in casa, battono la squadra di Bordalas con il risultato di 2-0: al 18’ è Angel Correa a segnare il gol che sblocca il match. Al 68’ l’Atletico raddoppia con Diego Costa , subito espulso per doppio giallo. Gli uomini di Simeone blindano il secondo posto in classifica momentaneamente a +5 dal Valencia, terzo e a -6 dal Barcellona capolista.

Dal primo minuto, in campo Diego Costa per l’Atlético, nessuna novità per il Getafe: confermati Angel Rodriguez e Jorge Molina in avanti. Al fischio d’inizio i padroni di casa partono aggressivi, il Getafe prende le misure e con Ndiaye prova il tiro insidioso parato da Oblak. Ci pensa Angel Correa che punta la porta e piazza il gol che sblocca la partita al 18’, 1-0 per l’Atletico Madrid. Tanti ammoniti nella prima frazione di gioco con la squadra di Simeone avanti di un gol. Nella ripresa ci pensa Diego Costa a sigillare il risultato: Vrsaljko serve l’assist per l’attaccante che spiazza il portiere e segna il 2-0 al 68’. Eccesso di esultanza per Costa, già ammonito, che corre tra gli spalti ad abbracciare i tifosi: rimedia il secondo cartellino giallo del match ed espulsione: Atletico Madrid in 10 uomini. Termina senza colpi di scena la partita, croce e delizia nel ritorno di Diego Costa.