Liga: esordio vincente per Barcellona e Real Madrid

20 agosto 2017

BARCELLONA-BETIS SIVIGLIA 2-0

La gara tra Barcellona e Real Betis va in scena davanti a un Camp Nou esaurito ed estremamente unito, dopo la tragedia che ha colpito la città spagnola giovedì. 14 posti lasciati liberi nel palco centrale dello stadio (in memoria delle vittime), il lutto al braccio e i blaugrana con una maglia speciale in cui i nomi dei giocatori sono sostituiti dalla scritta "Barcelona". I padroni di casa sentono l'importanza della gara e fin dal primo minuto riversano in campo la voglia di regalare ai tifosi una vittoria. Senza Suarez il tridente offensivo è composto da Messi al centro con Alcacer e Deulofeu sulle fasce. Ed è proprio l'ex milanista uno dei protagonisti della gara, autore anche della prima vera occasione da gol dopo appena 3 minuti: dopo una cavalcata sulla sinistra di Sergi Roberto, è Deulofeu a calciare con violenza verso la porta senza però trovare lo specchio. Il più pericoloso è però sempre Messi che cerca la rete con insistenza. La prima volta lo fa al 35' colpendo il palo con una punizione calciata da 25 metri. La seconda arriva un minuto più tardi quando la pulce sembra deviare in rete un cross preciso di Deulofeu. La deviazione è però di Tosca che, con la punta del piede, spinge la palla nella propria rete. Il raddoppio del Barca porta ancora lo zampino di Deulofeu che al 39', dopo un'azione incredibile in fascia, riesce a servire Sergi Roberto in mezzo all'area che non può sbagliare.



Nella ripresa è ancora solo Barcellona, con il Real Betis che non va oltre qualche invettiva e Messi che cerca insistentemente il gol. La pulce rischia particolarmente di finire sul tabellino in più occasioni, la prima delle quali al 60' quando, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, calcia con violenza centrando il palo. Lo rifà all'80' con un tiro a botta sicura di mezzo esterno che non trova sorte migliore, scheggiando il legno. Gli ultimi minuti sono un assedio blaugrana con l'argentino protagonista su ogni pallone, senza però riuscire a regalare un gol alla sua città adottiva. Finisce 2-0 con Valverde che può così celebrare i primi 3 punti in campionato.