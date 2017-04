Liga: derby di Madrid pari, il Barcellona crolla

8 aprile 2017

MALAGA-BARCELLONA 2-0

Il Barcellona fa la gara ma a punire è il Malaga, pericolosissimo in contropiede. E proprio in ripartenza al 32' i padroni di casa fanno 1-0 con l'ex di turno Sandro Ramirez, bravissimo a freddare Ter Stegen. Nella ripresa Luis Enrique manda in campo Sergi Roberto e Iniesta, poi anche Paco Alcacer ma Kameni non corre alcun rischio: anzi, al 57' Ter Stegen è ancora attento sul tiro di Juanpi, centrale. Al 65' la gara del Barcellona si fa ancora più difficile perchè Neymar si fa espellere per una brutta entrata ai danni di Llorente. La gara non perde colpi e al 73' viene annullato un gol al Malaga all'ex Udinese Penaranda, fermato per fuorigioco millimetrico. Poco dopo, al 78', Sergi Roberto viene steso sulla linea dell'area ma l'arbitro assegna soltanto la punizione, poi non concretizzata da Messi. Il Barça però non c'è, all'80' Ter Stegen è ancora super su Charles ma al 90' non può nulla sull'ennesima ripartenza del Malaga con Fornals che serve a rimorchio Jony che insacca a porta vuota. Il 2-0 fa esplodere la gioia del tecnico Michel, ex giocatore del Real Madrid, mentre Luis Enrique siede rabbuiato in panchina, consapevole di aver gettato una grande opportunità.