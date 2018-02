Liga: crollo del Siviglia di Montella

3 febbraio 2018

Il Siviglia di Vincenzo Montella viene travolto in casa dell’Eibar nella 22esima giornata della Liga. Kike Garcia segna subito per i baschi (1’), poi la doppietta di Orellana (17’ e 61’) e le reti di Ramis (32’) e Arbilla (83’) a completare la cinquina. Per il Siviglia in gol Sarabia su rigore (21’) ma serve a poco. L’Eibar vince e accorcia in classifica volando a -1 dagli andalusi che restano al sesto posto.

EIBAR-SIVIGLIA 5-1

Grande partenza per l’Eibar: un solo minuto di gioco e Kike Garcìa piazza il gol del vantaggio. Calcia di sinistro e palla che gonfia la rete. Le emozioni all’Ipurua non finiscono qui per i padroni di casa: nonostante un Siviglia pronto a dire la sua, Orellana risponde senza esitazioni e piazza il secondo gol del match. Al 17’, José Angel serve il numero due dei baschi che con un tiro di destro, centra l’angolino basso. La squadra di Montella prova ad accorciare il risultato e l’occasione arriva su calcio di rigore: fallo di mano in area, concesso da Dani Garcìa e rigore per il Siviglia. S’incarica del tiro Pablo Sarabia che non sbaglia dal dischetto al 21’. I baschi reagiscono immediatamente ma il colpo di testa di K. Garcìa trova i guantoni di Rico. Al 32’, ancora una volta è Angel a piazzare il cross perfetto da calcio d’angolo, Ramis ci mette la testa e segna il gol del 3-1 per l’Eibar. Quante emozioni nel primo tempo tra le due formazioni dove sembra già tutto deciso. Nella ripresa il gioco perde fluidità e il Siviglia prova a spezzare la manovra d’azione avversaria conquistando punizioni e pericolosi calci d’angolo. Non basta ad arginare l’entusiasmo dei baschi che piazzano il poker: al 61’ è ancora Orellana a spiazzare la squadra di Montella, tiro di destro e gol. La squadra di Mendilibar non si ferma più, Arbilla trasforma il calcio di punizione in un tiro insidioso e arriva la quinta rete del match per l’Eibar all’83’. Sonora sconfitta per gli uomini di Montella, i baschi accorciano in classifica e volano a -1 dagli andalusi.