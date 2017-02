Liga: colpaccio Barcellona, il Real Madrid vince col brivido

26 febbraio 2017

Vittoria di importanza fondamentale del Barcellona che batte 2-1 l' Atletico Madrid al Vicente Calderon. Tutte nella ripresa le reti: in vantaggio al 64' con Rafinha , il Barça viene raggiunto da Godin al 70'. All'86' decide Messi . In serata arriva la risposta del Real Madrid che si impone 3-2 in rimonta a Villarreal e resta da solo in testa a +1 sul Barça: sotto di due reti al 56', la squadra di Zidane ribalta tutto grazie a Bale , Ronaldo e Morata .

Primo tempo senza un attimo di respiro al Vicente Calderon. Parte meglio l'Atletico che nel primo quarto d'ora mette a dura prova la tenuta difensiva del Barça. La prima conclusione pericolosa è di Gabi al 16': Ter Stegen è attento e pochi minuti più tardi deve superarsi per alzare in corner una fucilata di Griezmann dai venti metri. Col passare dei minuti, però, i blaugrana guadagnano campo e iniziano ad accelerare. Al 38' Oblak vola su una punizione di Messi diretta all'incrocio e si salva in angolo, poi poco prima del riposo blocca sulla linea un colpo di testa a botta sicura di Piqué. Partita bellissima, ma dopo i primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0. A inizio ripresa è Suarez a divorarsi il vantaggio: lanciato in profondità da un tocco illuminante di Messi, l'uruguaiano apre troppo il piatto destro a tu per tu con Oblak e spara a lato. Risposta Colchoneros affidata al solito Griezmann: Ter Stegen chiude bene lo specchio sul primo palo. Il Barcellona insiste e al 64' passa in vantaggio con Rafinha che, dopo una mischia nata dalle percussioni di Neymar e Suarez, anticipa Gabi e trafigge Oblak con un destro rasoterra. Ora l'inerzia della gara è tutta dalla parte dei blaugrana che però si distraggono e al 70' subiscono il pareggio: punizione di Koke dalla sinistra, Godin anticipa tutti e beffa Ter Stegen con una leggera spizzata di testa. L'1-1 dura poco più di un quarto d'ora, poi sale in cattedra Messi e per l'Atletico è notte fonda: all'86' l'argentino tenta una prima conclusione col destro ribattuta da Savic, poi ci riprova con un tocco morbido di esterno sinistro e stavolta fa centro. La squadra di Simeone reagisce e solo un miracoloso salvataggio di Piqué al 91' impedisce a Torres di girare a rete il pallone del 2-2.