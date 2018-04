Liga: Barcellona show, 4-0 al Deportivo

17 dicembre 2017

BARCELLONA-DEPORTIVO LA CORUNA 4-0

Il Barcellona capolista per mantenere tutte le altre a debita distanza, l'obiettivo è vincere anche per mettere ancora più pressione al Real Madrid fresco campione del mondo, non sceso in campo in questo 18esimo turno della Liga (rinviata la partita in casa del Leganes). Ed è così che la squadra di Valverde nel primo tempo regala il solito spettacolo al pubblico del Camp Nou. Il vantaggio dei blaugrana arriva al 29' con una splendida azione iniziata da Iniesta che pesca in area l'inserimento di Messi, assist per Suarez che da cinque metri insacca. Dopo una traversa di Messi al 37' ecco arrivare, poco più tardi, il raddoppio del Barcellona con un diagonale di Messi che finisce sul palo, poi sulla ribattuta si avventa Paulinho che insacca al porta vuota. Il gol più bello, però, viene annullato allo scadere della prima frazione, quando Suarez di rabona ribadisce in rete dalla corta distanza e Martinez sembra salvare quando la palla ha già varcato la linea di porta. La ripresa si apre subito con il terzo gol del Barcellona, con Suarez fatale a gonfiare la rete a porta spalancata con il sinistro. Al 67' Messi con un calcio di punizione centra il terzo palo della sua serata, il 14esimo in questo campionato. Due minuti e Suarez viene steso in area, rigore per il Barcellona e dal dischetto si presenta Leo Messi che incrocia col mancino ma Ruben Martinez con un intervento prodigioso para la conclusione dell'argentino. Al 75' arriva comunque il 4-0 con un altro palo, stavolta colpito da Jordi Alba ma sulla ribattuta arriva ancora Paulinho che insacca. Al minuto 84 quinto palo del Barcellona, stavolta con un sinistro di Suarez: 19esimo in Liga. Al triplice fischio i blaugrana tornano a +6 sull'Atletico Madrid e adesso si preparano alla grande sfida del Bernabeu, sabato prossimo in casa del Real Madrid distante 11 punti ma fresco campione del mondo.



GIRONA-GETAFE 1-0

Una rete di Cristian Stuani consegna al Girona la sesta vittoria in campionato e il settimo posto in classifica a quota 23 punti. Staccato proprio il Getafe che resta così a centro classifica e comunque lontano dalle zone pericolose. Decisivo un colpo dell'attaccante uruguaiano con un passato anche in Italia, alla Reggina nella stagione 2008/09.



CELTA VIGO-VILLARREAL 0-1

Vittoria corsara del Villarreal sul campo del Celta Vigo che si piazza al sesto posto in classifica grazie al gol realizzato al 34' dal Pablo Fornals. Il sottomarino giallo, che in attacco schiera dall'inizio Roberto Soriano in appoggio all'ex milanista Carlos Bacca, e vince la sua settima partita in campionato relegando il Celta Vigo al dodicesimo posto.



LAS PALMAS-ESPANYOL 2-2

Pareggio scoppiettante tra il Las Palmas ultimo in classifica e l'Espanyol in lotta per non finire nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Passa in vantaggio la seconda squadra di Barcellona con la rete di Gerard Moreno al 19', lo stesso attaccante raddoppia al 41' e la prima frazione si chiude con il doppio vantaggio dell'Espanyol. Nella seconda frazione però il Las Palmas getta il cuore oltre l'ostacolo e accorcia al minuto 81 di Loic Remy mentre all'89' ecco il pareggio siglato da Jonathan Calleri. A tempo scaduto l'opportunità per il Las Palmas di vincere, ma Jonathan Viera spreca l'opportunità non realizzando un calcio di rigore.