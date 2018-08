Liga: Atletico Madrid fermato sul pari, Rodrigo risponde a Correa

20/08/2018

Il Valencia ferma l’Atletico Madrid nella prima giornata di Liga: al Mestalla i Colchoneros freschi campioni della Supercoppa Uefa non riescono ad andare oltre l’1-1. Nel primo tempo Correa (26’) su assist di Griezmann regala il vantaggio alla squadra di Simeone, al 56’ Rodrigo firma il pari per il Valencia. Ai padroni di casa non riesce la rimonta completa perché Gabriel Paulista colpisce un palo. 90 minuti in panchina per Kalinic.

Il Valencia si sblocca contro l’Atletico Madrid, trovando un gol che mancava nel confronto diretto dal 2016. La squadra di Simeone torna in campo dopo la vittoria della Supercoppa Uefa nel derby contro il Real Madrid, ma a cinque giorni di distanza la fatica dei tempi supplementari pesa nelle gambe in una fase ancora intensa di preparazione. I Colchoneros non riescono ad imbrigliare la manovra offensiva avversaria come al solito e già nel primo tempo per il Valencia le occasioni per arrivare alla conclusione non mancano, a difettare è però è la mira con Oblak raramente chiamato in causa per tutta la prima frazione. Rodrigo sfiora il gol per i Pipistrelli, ma a trovare il gol del vantaggio è l’Atletico al 26’ con Correa che sfrutta al meglio un suggerimento di Griezmann per superare Neto. Diego Costa aiuta in fase di contenimento quando il Valencia aumenta l’intensità per trovare il pari, ma si rende anche pericoloso con un diagonale che alla mezz’ora chiama in causa il numero uno locale andando vicino al raddoppio.



Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa il direttore di gara grazia Garay su un doppio intervento da giallo ai danni di Diego Costa, la stanchezza per i Colchoneros inizia a diventare tangibile e il Valencia capisce che è il momento di affondare il colpo: Wass innesca Rodrigo, che salta di netto Godin e trova il gol del pari al 56’. Parejo cerca subito il raddoppio, poi Gabriel Paulista di testa supera Oblak, ma si vede respingere il tiro dal palo. Il Valencia crede nell’impresa e attacca a testa bassa, entra sul terreno di gioco anche Batshuayi per il forcing finale, ma l’Atletico concede pochissimo: solo Wass si rende pericoloso a tempo quasi scaduto quando spreca un contropiede calciando addosso al portiere.