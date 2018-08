Liga, Atletico Madrid e Barcellona di misura: decidono Griezmann e Dembelè

25/08/2018

Pochi cambi come al solito per l’Atletico Madrid e per Simeone, che si affida più o meno sempre agli stessi. C’è Correa che parte da destra, Koke questa volta è in panchina. Operazioni in mano ai Colchoneros, che però nel primo tempo vanno al piccolo trotto. Giusto un’occasione per Lemar e un brivido Var per un rigore chiesto ma non concesso dall’arbitro Gonzalez, anche dopo la rivisitazione del direttore di gara. Nel secondo tempo, salgono i ritmi e conseguentemente aumenta il numero di occasioni. Il gol arriva, poco dopo il quarto d’ora del secondo tempo, su calcio piazzato. Torre di Savic e Griezmann, sottomisura, non può fallire. A questo punto l’Atletico prova a gestire, ma il Rayo Vallecano, gettati alle spalle timori reverenziali, nel finale va in avanti e sfiora addirittura il pareggio in un paio di occasioni con Alex Moreno: è Oblak a blindare i tre punti con due grandi parate. Finisce con l’Atletico, momentaneamente, in testa da solo a 4 punti.



Il Barcellona trova la seconda vittoria di fila in campionato dopo l'esordio vincente contro l'Alaves (3-0), in casa del Valladolid reduce dallo 0-0 in casa del Girona nella prima giornata. La squadra di Valverde parte subito forte e al 4' il pressing blaugrana solo per poco non è fruttifero, mentre il Valladolid diventa pericoloso con un sinistro ad incrociare di Unal sul quale ter Stegen è prodigioso. Gli ospiti con Messi e Suarez non riescono a sfondare, il più vivace è Dembelé che intorno al 25’ chiude il destro da fuori area e la palla si spegne a lato. Al 31' si sveglia Messi che con una magia al volo serve Dembelé che da buona posizione, con il sinistro, spedisce a lato. Al 35' si fa vivo anche Coutinho con un destro radente a giro sul secondo palo, sul quale Masip si esibisce in una parata spettacolare. Il primo tempo finisce senza reti e nella ripresa al 48' è ancora Unal a farsi per primo pericoloso: destro a giro che esce poco lontano dal secondo palo di ter Stegen. La partita si sblocca al 57’: cross di Suarez, sponda di testa di Sergi Roberto e conclusione di Dembelè che non lascia scampo. Il Valladolid inizia ad attaccare a testa bassa, Keko arriva a un passo dal pari, poi il Barça si vede annullare il raddoppio di Suarez dal Var per fuorigioco. Nei minuti di recupero è ancora protagonista la tecnologia quando Keko, all’ultimo assalto dei padroni di casa, trova il gol che varrebbe l’1-1. L’arbitro con l’ausilio del Var annulla per posizione di fuorigioco e dopo pochi secondi fischia la fine della partita.



Termina a reti inviolate la sfida del Mendizorroza tra il Deportivo Alaves e il Betis: non mancano le occasioni, con gli ospiti in più di una occasione vicini alla rete, ma alla fine arriva un punto che per entrambe smuove la classifica dopo le sconfitte della prima giornata.