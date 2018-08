Liga, Atletico Madrid di misura: col Rayo decide Griezmann

25/08/2018

Vittoria per l' Atletico Madrid nel secondo anticipo del sabato della seconda giornata di Liga. Al Wanda Metropolitano, nel derby contro il Rayo Vallecano, decide una rete di Griezmann al 63' su azione da calcio d'angolo, per l'1-0 conclusivo che manda la squadra di Simeone momentaneamente in testa alla classifica a 4 punti, in attesa della discesa in campo del Barcellona con il Valladolid.

Pochi cambi come al solito per l’Atletico Madrid e per Simeone, che si affida più o meno sempre agli stessi. C’è Correa che parte da destra, Koke questa volta è in panchina. Operazioni in mano ai Colchoneros, che però nel primo tempo vanno al piccolo trotto. Giusto un’occasione per Lemar e un brivido Var per un rigore chiesto ma non concesso dall’arbitro Gonzalez, anche dopo la rivisitazione del direttore di gara. Nel secondo tempo, salgono i ritmi e conseguentemente aumenta il numero di occasioni. Il gol arriva, poco dopo il quarto d’ora del secondo tempo, su calcio piazzato. Torre di Savic e Griezmann, sottomisura, non può fallire. A questo punto l’Atletico prova a gestire, ma il Rayo Vallecano, gettati alle spalle timori reverenziali, nel finale va in avanti e sfiora addirittura il pareggio in un paio di occasioni con Alex Moreno: è Oblak a blindare i tre punti con due grandi parate. Finisce con l’Atletico, momentaneamente, in testa da solo a 4 punti.