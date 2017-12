Liga, Atletico Madrid castigato nel finale: vince l'Espanyol

22 dicembre 2017

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 1-0

Per la 17esima giornata della Liga il primo duello tra Barcellona e Madrid, ma aspettando la superfida di domani ecco l'Espanyol ospitare l'Atletico di Simeone al secondo posto e che con una vittoria potrebbe accorciare a -3 le distanze dai blaugrana capolista. Una grande occasione, dunque, per l'Atletico Madrid alla vigila della supersfida di domani che metterà di fronte Real Madrid e la capolista Barcellona nel “Clasico”. Simeone piazza Fernando Torres, alla seconda da titolare consecutiva, al fianco di Griezmann e dopo qualche occasione per l'Atletico, al 15' Sergi Darder calcia al volo di sinistro dal limite ma Oblak sventa il pericolo. Quando siamo al 24' è ancora l'Espanyol a spingere per cercare di creare qualche brivido alla porta dell'Atletico. Il primo tempo scivola via senza particolari emozioni, ma con la consapevolezza di entrambe le squadre di poterla spuntare. La ripresa è sicuramente più frizzante ed è proprio nella seconda frazione che ci prova prima Niguez per l'Atletico Madrid con un sinistro da fuori area, senza fortuna. L'Atletico è sempre più pericoloso con Koke e ancora al 63' con un colpo di testa di Godin, ma più passano i minuti più l'Espanyol metabolizza la possibilità dell'impresa. Intorno alla mezz'ora della ripresa ci provano Vrsaljko e Gameiro per l'Atletico, mentre a 5' dalla fine un colpo di testa di Niguez va fuori bersaglio. A due minuti dalla fine la giocata che taglia le gambe all'Atletico Madrid: Piatti allarga per Granero sulla destra, palla sul versante opposto per il primo gol in campionato di Sergio Garcia che con il piatto destro, dal centro dell'area, la mette sul palo più lontano alla sinistra di Oblak: 1-0 per l'Espanyol che sarà anche il risultato al triplice fischio e che condanna l'Atletico Madrid a guardare il “Clasico” con tutto da perdere: il Barcellona con una vittoria allungherebbe a +9 sulla squadra di Simeone, mentre un successo del Real varrebbe l'aggancio in classifica dei cugini.



REAL BETIS-ATHLETIC BILBAO 0-2

Nella partita del pomeriggio, bella vittoria dell'Athletic Bilbao che sbanca Siviglia conquistando tre punti importanti. I padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Jordi Amat, poco dopo un calcio di rigore per gli ospiti viene realizzato da Raul Garcia (36'). L'autorete di Feddal al minuto 85 chiude i conti e con questa vittoria il Bilbao aggancia a quota 21 punti, a metà classifica, proprio Real Betis e Leganes.