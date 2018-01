Liga: Atletico fermato dal Girona, solo 1-1 al Wanda Metropolitano I Colchoneros rallentano. Prima gioia per Montella con il Siviglia che cala il tris sull'Espanyol

20 gennaio 2018

L'Atletico rallenta contro il Girona e rosicchia solo un punto alla capolista Barcellona: al Wanda Metropolitano i Colchoneros passano in vantaggio con Griezmann al 34', ma vengono raggiunti da Portu al 73'. Nella 20a giornata di Liga arriva la prima vittoria in campionato per Montella sulla panchina del Siviglia: l'Espanyol va al tappeto con i gol di Vazquez (15'), Sarabia (34') e Muriel (90') per lo 0-3 finale.

Dopo le prime gioie in Coppa del re, suona la sveglia anche in campionato per il Siviglia di Montella: in casa dell’Espanyol arriva una vittoria netta ma non senza qualche brivido. Solo la scarsa mira sotto porta dei padroni di casa ha impedito che la partita venisse riaperta a inizio ripresa, il Siviglia però alla fine può esultare riabbracciando una vittoria che nella Liga mancava dal 2-0 sul Deportivo datato 2 dicembre. Con i tre punti la squadra di Montella trova anche il quarto posto in coabitazione con il Real che ha, però, in questo momento due partite in meno. Nei primi minuti è la squadra di Sanchez Flores a condurre il gioco, ma l’unica occasione creata vede Moreno mandare al lato da posizione favorevole. L’Espanyol spreca mentre il Siviglia resta concentrato negli ultimi metri: al 15’ Correa prova un tiro dal cuore dell’area trovando pronto Diego Lopez, sulla ribattuta è lesto Vazquez a fiondarsi sul pallone depositando in porta per il più facile dei gol. Escudero e Banega vogliono chiudere subito la pratica ma con scarsa fortuna, la pressione del Siviglia però va avanti con l’Espanyol oramai in balia degli ospiti e il raddoppio è solo questione di tempo. Al 34’ Muriel serve Sarabia che salta il diretto marcatore e scarica all’incrocio dei pali battendo Diego Lopez per la seconda volta. Solo a inizio ripresa l’Espanyol prova a rientrare in partita, ma la mira non assiste gli attaccanti di Sanchez Flores: è clamoroso il gol che si divora Baptistao a breve distanza dalla linea di porta, poi Sergio Garcia strozza troppo il tiro su un diagonale che finisce sul fondo e Moreno si vede respingere la conclusione. Ci prova allora Sarabia a cercare il tris con un destro in corsa che termina centrale. Il Siviglia amministra con ordine fino all’azione personale di Muriel che, al 90’, converge dalla fascia fino a concludere dal centro dell’area di rigore per il gol del definitivo 0-3.

ATLETICO MADRID-GIRONA 1-1

Il Girona è la bestia nera dell'Atletico Madrid in questa stagione di Liga: dopo il 2-2 dell'andata, con il recupero nella ripresa dai Colchoneros dopo la doppietta di Stuani, questa volta il pari arriva al Wanda Metropolitano mettendo uno freno alle speranze di Simeone di riaprire il discorso per la vetta. Il Barcellona è adesso distante otto punti e ha una partita in meno dell'Atletico, per il Girona prosegue invece il momento magico dopo i sei gol rifilati al Las Palmas. I Colchoneros scendono in campo determinati nel non voler concedere nulla al Girona, il risultato è la quasi totale assenza di spunti per la squadra di Machin che riesce ad arrivare per la prima volta al tiro solo nei minuti di recupero del primo tempo. L'occasionissima per sbloccare l'incontro arriva sui piedi di Correa, che a metà della prima frazione conclude sul portiere da buona posizione. La costante pressione offensiva della squadra di Simeone viene premiata al 34', quando il Girona sbaglia l'uscita palla al piede e l'Atletico non perdona: passaggio a scavalcare la difesa di Partey, Diego Costa fa la sponda di testa per Griezmann che conclude a colpo sicuro. Nella ripresa il Girona sembra crederci di più: una conclusione di Carrasco parata dal subentrato Iraizoz è troppo poco per l'Atletico che spera di blindare il risultato. Al 73' per i Colchoneros arriva la beffa: prima un tiro da posizione defilata di Benitez viene respinto da Oblak, poi Espinosa trova il corridoio vincente con un colpo di testa per servire Portu che conclude a colpo sicuro regalando il pari al Girona. Nel finale l'Atletico rischia anche il clamoroso ko, ma un'uscita disperata di Oblak mette un freno alla rincorsa del Girona costando solo un cartellino giallo al portiere. Il forcing finale della squadra di Simeone non regala più spunti, una conclusione respinta di Koke è l'ultima speranza per il Wanda Metropolitano che deve arrendersi all'1-1 finale.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X