Liga, 3a giornata: Siviglia ko in casa col Getafe, Bacca lancia il Villarreal

16/09/2018

Male il Siviglia nel posticipo serale della terza giornata di Liga. Gli andalusi perdono 2-0 in casa con il Getafe per effetto di una doppietta di Angel, Andrè Silva male. Bene l'altro ex Milan, Bacca, che alle 12 con un suo gol guida il Villarreal alla vittoria 1-0 in casa del Leganes. Negli altri due match del pomeriggio, vincono Espanyol (1-0 al Levante) e Alaves (1-0 a Valladolid).

SIVIGLIA-GETAFE 0-2

Il Siviglia gioca e crea occasioni, il Getafe segna e vince. Passo falso degli andalusi, che perdono la seconda gara sulle ultime tre. Decisiva la doppietta di Angel (3’ e 38’), che beffa sul filo del fuorigioco la difesa dei padroni di casa. Il Siviglia le prova tutte per rientrare in partita, ma Nolito, Sarabia e Ben Yedder non riescono ad andare a segno. Andrè Silva invece non la vede praticamente mai. A nulla vale il maxi recupero di nove minuti nel secondo tempo.



LEGANES-VILLARREAL 0-1

Tre punti pesanti per il ‘Submarino Amarillo’, che centra la prima vittoria stagionale. Villarreal a lungo in sofferenza, il Leganes conduce le operazioni e ha numerose occasioni. La più importante, il calcio di rigore ottenuto a inizio ripresa per fallo di mano di Mario Gaspar, ma Carrillo spara incredibilmente a lato dal dischetto. Gli ospiti tengono botta e passano, al 65’, con l’ex milanista Bacca, bravo a incornare su calcio di punizione di Layun. Il Leganes resta ultimo con appena un punto.



ESPANYOL-LEVANTE 1-0

Seconda vittoria su due gare interne per i biancoblu’ di Barcellona, che si issano nel gruppone delle terze in classifica a quota 7. La rete decisiva porta la firma di Sergio Garcia, che al 52’ insacca con una bella conclusione di destro dal limite dell’area. Verdetto complessivamente giusto, per un Espanyol che ci ha provato con maggior convinzione per tutto l’arco del match.



VALLADOLID-ALAVES 0-1

Il neopromosso Valladolid non riesce ancora a vincere e non riesce ancora a segnare. Gara equilibrata e senza troppe emozioni, meglio gli ospiti nella prima frazione con la reazione dei padroni di casa nella ripresa. Al 93’, arriva il guizzo vincente di Ibai Gomez, abile a finalizzare una bella ripartenza dei baschi. Alaves a 7 punti, Valladolid penultimo a quota 2.