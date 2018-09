Liga: l'Atletico Madrid risale al terzo posto

25/09/2018

L'Atletico Madrid non si ferma e continua la risalita in classifica. La squadra di Simeone dopo il 3-0 alla Sociedad Deportiva Huesca nell'anticipo della sesta giornata di Liga si trova ora al terzo posto a -2 punti dalla vetta occupata da Barcellona e Real. Tutto facile per i Colchoneros che tra le mura amiche chiudono la partita già nel primo tempo con le reti di Griezmann (16'), Thomas (29') e Koke (33'). Pratica archiviata in mezzorra e nella ripresa un po' di turnover con Kalinic e Martins in campo.