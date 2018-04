Lewandowski in rotta col Bayern: il Real ci fa un pensierino

19 giugno 2017

Uno sfogo che potrebbe aprire nuovi scenari in un mercato dove, come non mai, sembra che tutto possa accadesse e nessuno sia incedibile. Nemmeno i top player e i mal di pancia manifestati negli ultimi giorni da Cristiano Ronaldo e, appunto, Lewandowski ne sono una dimostrazione. "Robert mi ha detto che non ha ricevuto l'appoggio necessario e che l'allenatore non lo ha convocato per l'ultima partita, quella che lo avrebbe potuto far diventare capocannoniere. È deluso, non lo avevo mai visto così. Si aspettava il sostegno della squadra" ha detto magazine Kicker l'agente dell'attaccante provocando, di fatto, una spaccatura che può portare alla cessione del giocatore visto il malumore espresso verso il club e verso Ancelotti.



Se Lewandowski dovesse partire da Monaco con un biglietto di sola andata, su di lui sarebbe pronto a scatenarsi il Real Madrid, soprattutto nel caso in cui i campioni d'Europa non riuscissero effettivamente a ricucire lo strappo con CR7, di cui l'ex Dortmund appare come un sostituto credibile e all'altezza. I dati aggiornati dell'ultima stagione descrivono Lewandovski come un bomber da 43 gol in 47 partite. Più dieci assist. Per questo, visto il calibro del giocatore, se Lewa dovesse davvero lasciare il Bayern, anche in Premier ci sarebbero diversi club pronti a drizzare le antenne tra cui il Chlesea di Conte, che ha scaricato Diego Costa e cerca un bomber per giocarsi una Champions da protagonisti. La lunga estate dei top player pieni di malumori è appena iniziata e, mai come quest'anno, tutto sembra poter succedere.