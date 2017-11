Lewandowski al Bayern: "Serve linfa nuova"

8 novembre 2017

Robert Lewandowski sprona il Bayern Monaco: "Servono i migliori giocatori per rimanere competitivi e per ridurre il peso dell'invecchiamento della squadra". L'attaccante polacco, impegnato con la Nazionale per le amichevoli contro l'Uruguay e il Messico, ha detto: "Non dobbiamo scoraggiarci: ogni club ha bisogno di un giocatore di primo piano ogni due o tre anni per aggiornare la squadra, per portare nuova linfa e nuova qualità".



Dopo un avvio incerto e l'esonero di Ancelotti, con Heynckes il club ha vinto le ultime sette partite in tutte le competizioni, ritornando al primo posto nella Bundesliga e raggiungendo gli ottavi di finale di Champions League. "A questo punto abbiamo davvero una buona squadra, ma è chiaro che i giocatori stanno invecchiando", ha sottolineato Lewandowski, "stiamo riuscendo a sostituirli. Abbiamo un giovane Josh Kimmich, che è veramente bravo nella sua nuova posizione e sta rimpiazzando al meglio un giocatore esperto e meraviglioso come Philipp Lahm".



Il 22enne Kimmich, centrocampista centrale, ha sostituito, infatti, il capitano Lahm, ritiratosi questa estate. Sul suo recente infortunio, rimediato nella gara vinta contro il Lipsia il 28 ottobre, ha dichiarato: "A volte anche giocando 20-30 minuti in meno o semplicemente saltando una partita, credo si possa recuperare al meglio e tornare in fretta alla normalità. Forse il mio infortunio e' dovuto al fatto che non ho avuto tempo per riposare".