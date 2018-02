Levante, Pazzini: "Una serata incredibile"

4 febbraio 2018

Ci ha messo solo 13 minuti il Pazzo per diventare un idolo della tifoseria del Levante e meritarsi le prime pagine dei quotidiani spagnoli. Entrato al minuto 76 al posto di Ivi, il 33enne bomber di Pescia ha segnato all'89' il gol del 2-2 contro il Real Madrid, regalando ai suoi un punticino che a fine stagione potrebbe essere determinante nell'agguerrita lotta salvezza.



Una sorta di rivincita per Pazzini, che ha vissuto momenti difficili a Verona prima del trasferimento a Valencia dove era scarsamente utilizzato da Pecchia con cui non correva buon sangue. Ma in 15 anni di carriera da professionista, tra normali alti e bassi, se c'è una cosa che ha sempre fatto è stata quella di fare gol. Destro, sinistro, di testa: un rapace dell'area di rigore che ha fatto gioire tutte le piazze dove ha giocato.



Ora a 33 anni la prima avventura all'estero, in quella Liga dove militano i due migliori giocatori al mondo, Messi e Cristiano Ronaldo. Un dispiacere all'ultimo Pallone d'oro lo ha appena dato, per rispettare la par condicio deve aspettare il 13 maggio quando al Ciutat de Valencia arriverà il Barça della Pulce. Intanto in città è già scoppiata la Pazzini-mania...