Leicester, Vardy si difende: "Non sono stato io a tradire Ranieri"

26 febbraio 2017

Per i giornalisti inglesi, è stato proprio Vardy, insieme alla vecchia guardia, a chiedere la testa di Ranieri alla dirigenza. Il numero 9 del Leicester, però, non ha apprezzato la fuga di notizie e ha voluto smentire tutto. C'è da crederci?



"Devo aver scritto e cancellato le mie parole per questo post moltissime volte! Dovevo trovare le parole appropriate. Claudio ha e sempre avrà il mio pieno rispetto! Quello che abbiamo ottenuto insieme e come squadra è stato l'impossibile! Ha creduto in me quando molti non lo hanno fatto e per questo gli devo la mia eterna gratitudine. Si ipotizza che sono stato coinvolto nel suo licenziamento e queste sono notizie completamente false, infondate ed è estremamente dolorose! L'unica cosa di cui siamo colpevoli è di come una squadra è che stiamo rendendo al di sotto delle nostre possibilità e tutti riconoscono sia nello spogliatoio e pubblicamente e faremo del nostro meglio per rettificare. Auguro a Claudio il meglio in tutto ciò che riserva il futuro per lui. Grazie Claudio per tutto", il post su Instagram accompagnato da una foto del tecnico italiano in allenamento.