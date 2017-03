Leicester, Vardy minacciato di morte per l'addio di Ranieri

21 marzo 2017

Tempi durissimi per Jamie Vardy. Una delle stelle del Leicester dei miracoli è accusato di essere stato tra gli artefici dell'esonero di Ranieri dalla panchina delle Foxes e da quel momento la sua vita in città è cambiata, fino a ricevere minacce di morte: "Sono voci false e offensive - ha commentato alla BBC -. Ma la gente le sente e le cavalca, sui social e per strada. Ma quando cercano di speronare tua moglie e i figli in macchina, non è facile".