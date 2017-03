Leicester, Shakespeare: "Abbiamo grandi possibilità di passare"

13 marzo 2017

Nel calcio contano i risultati". Craig Shakespeare , tecnico subentrato a Ranieri alla guida del Leicester , è pronto ad affrontare il Siviglia nel ritorno degli ottavi di Champions per ribaltare l'1-2 in Spagna: "Il gol in trasferta ci dà grandi possibilità e gli ultimi risultati ci hanno dato fiducia. Attenzione al Siviglia , ma contiamo sull'aiuto del pubblico".

Il tecnico è stato di recente confermato alla guida delle Foxes fino al termine della stagione dopo aver sostituito con due risultati positivi l'esonerato Claudio Ranieri: "Sono felice di poter continuare, ma nel calcio contano i risultati. Dobbiamo vincere tutte le partite, risalire in campionato e cercare di vincere anche contro il Siviglia. Poi a fine stagione vedremo, è importante il modo in cui vieni trattato".



Davanti al proprio pubblico il Leicester dovrà ribaltare l'1-2 di Siviglia nel ritorno degli ottavi di Champions League: "Il gol segnato da Vardy in trasferta è molto importante perché ci dà una grande possibilità. L'atmosfera sarà elettrica allo stadio e noi potremo contare sull'appoggio dei nostri tifosi. Sarà durissima - ha continuato Shakespeare -, proveremo a non scoprirci perché il Siviglia ha grandi campioni che possono punire in qualsiasi momento".