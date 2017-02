Leicester, Ranieri saluta i giocatori: discorso d'addio e sorrisi

25 febbraio 2017

Claudio Ranieri ha lasciato per l'ultima volta il centro di allenamenti del Leicester. Il tecnico italiano ha salutato i propri ex giocatori con un breve discorso di fronte a tutto lo staff di Belvoir Drive, dove venerdì si era recato per svuotare il proprio ufficio. Ai giornalisti presenti ha rilasciato una breve dichiarazione: "Spero succeda di nuovo quanto abbiamo realizzato, ma sarà difficile". Intanto emergono i dettagli della separazione: per il tecnico una buonuscita da 3,5 milioni , pari a 12 mesi di stipendio (Ranieri aveva rinnovato lo scorso agosto fino al 2020).

SCHMEICHEL L'UNICO A SALUTARE RANIERI SUI SOCIAL

Sui social nwtwork solo un giocatore ha salutato il proprio ex allenatore. Si tratta di Kasper Schmeichel, che il Times ha indicato come uno dei quattro "traditori" ad aver fatto le scarpe al tecnico assieme a Vardy, Albrighton e Morgan. "Voglio ringraziare Claudio per tutto quello che ha fatto per il Leicester - ha scritto su Instagram il portiere - e per me. Merita massimo rispetto".