Leicester, Ranieri: "Il mio sogno si è infranto. Volevo rimanere"

24 febbraio 2017

Dopo le parole di tanti colleghi e di tanti giocatori che si sono schierati dalla parte di Re Claudio, è toccato proprio a Ranieri commentare la decisione del club inglese di sollevarlo dall'incarico. Lo ha fatto con il consueto stile, con un comunicato stampa in cui non c'è traccia di risentimento. Solo dispiacere, grosso. Perché Ranieri a Leicester stava bene, voleva rimanerci a lungo (aveva firmato un prolungamento da 5 milioni a stagione fino al 2020). E lo ha ribadito: "Tutto quello che sognavo era rimanere al Leicester".



"Devo ringraziare mia moglie Rosanna e la mia famiglia per il supporto incessante che mi hanno garantito durante la mia permanenza a Leicester. Il mio grazie va a Paolo (Benetti, assistente, ndr) e Andrea (Azzalin, preparatore, ndr) che mi hanno accompagnato in questo splendido viaggio. E a Steve Kutner e Paolo Granello, che mi hanno permesso di diventare Campione".



"Soprattutto devo ringraziare il Leicester. L'avventura è stata incredibile e resterà dentro di me per sempre". Ranieri ha una parola buona per tutti: "Ringrazio tutti i giornalisti che ci sono stati vicini e hanno raccontato l'impresa più incredibile della storia del calcio. Un grazie di cuore a tutti i componenti del club, ai giocatori, allo staff, a tutti quelli che hanno fatto parte di ciò che abbiamo raggiunto".



Il pensiero più commosso, però, Ranieri lo riserva ai tifosi Foxes: "Mi avete amato e mi avete portato nei vostri cuori. Vi amo anche io. Nessuno mi porterà mai via quello che abbiamo raggiunto insieme. Spero che ci penserete tutti i giorni e sorriderete, ripensandoci. Sono stati momenti di meraviglia e felicità che non dimenticherò mai. È stato un onore e un piacere diventare Campione insieme a voi".