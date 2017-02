Leicester, Ranieri: "i miei giocatori guerrieri abituati a tutto"

8 febbraio 2017

Claudio Ranieri va avanti a testa alta. E dopo aver incassato la fiducia del Leicester, nonostante un periodo nerissimo in campionato, arriva la difesa dei suoi giocatori: "Quando non vinci la fiducia viene meno, è normale, ma per fortuna questi giocatori sono guerrieri. Sono abituati a combattere, hanno già vissuto questa situazione. Hanno vissuto cose positive, ma anche negative. Così io resto con i miei soldati, con i guerrieri che conoscono il problema e che conoscono il nemico".