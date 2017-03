Leicester, per la panchina è sfida Hodgson-Shakespeare

1 marzo 2017

"Essere o non essere?" E' la domanda che si fa in queste ore Craig Shakespeare su un futuro che appare incerto. Il vice di Claudio Ranieri con quel cognome che evoca il drammaturgo inglese ha debuttato in panchina con una clamorosa vittoria 3-1 sul Liverpool. Ma il patron del Leicester Srivaddhanaprabha per la missione salvezza vuole un manager esperto e per questo è stato contattato Roy Hodgson . Ma i giocatori premono la conferma di Shakespeare.

Il patron thailandese è convinto che la stagione possa essere salvata solo da un tecnico d'esperienza e per questo vuole portare in panchina l'ex allenatore dell'Inter che in Premier League la salvezza l'ha conquistata con West Bromwich Albion e Fulham. Per i giocatori letteralmente rigenerati dall'esonero di Ranieri la soluzione interna è invece quella più gradita. Una voce quella dello spogliatoio che la dirigenza farebbe bene a seguire vista la reazione dei giocatori dopo l'esonero del tecnico romano. Tanto che la stampa britannica li ha chiaramente accusati di giocare contro Ranieri.



Si va così verso una corsa a due, ma nel frattempo per chiarire le idee alla proprietà Shakespeare avrà due occasioni importanti. La sfida di campionato contro l'Hull City un vero e proprio spareggio salvezza e il ritorno di Champions League con il Siviglia. E la squadra vista con il Liverpool può anche pensare di ribaltare la sconfitta 2-1 rimediata in Spagna.