Leicester, la vittoria è per Srivaddhanaprabha: quanta commozione a Cardiff

03/11/2018

Braccia al cielo e la scritta "Per Vichai". Così il centrocampista del Leicester Demarai Gray dopo il gol vittoria delle Foxes a Cardiff in una giornata all'insegna della commozione e del ricordo per il patron Srivaddhanaprabha, morto insieme ad altre quattre persone nello schianto del suo elicottero fuori dal King Power Stadium. Emozionante minuto di silenzio al Cardiff City Stadium prima dell'inizio della sfida di Premier League. Durante il riscaldamento in campo Schmeichel, Vardy e compagni hanno indossato una maglia con la foto di Srivaddhanaprabha e la scritta 'The boss' sul davanti e dietro la frase "Sarai sempre nei nostri cuori".