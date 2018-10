Leicester, il decollo e poi lo schianto dell'elicottero: il video dall'interno dello stadio

31/10/2018

Attimi di terrore per i presenti che, avendo realizzato quanto accaduto, si sono precipitati verso l'uscita, con uno steward che nella fretta ha perso l'equilibrio scivolando sul terreno. Nell'incidente, oltre al patron del Leicester, hanno perso la vita anche il suo assistente Kaveporn Punpare, la reginetta di bellezza Nursara Suknamai, la co-pilota Izabela Roza Lechowicz e il pilota Eric Swaffer, eroe nella tragedia capace di dirottare il mezzo in un'area nella quale non c'erano persone.