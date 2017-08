Legia, coreografia shock: SS nazista punta la pistola a un bambino

3 agosto 2017

I tifosi del Legia Varsavia hanno approfittato della sfida del terzo turno preliminare di Champions League contro l'Astana per realizzare una coreografia da lasciare senza parole. E non certo perché divertente. In curva sono apparse migliaia di bandierine rosse e bianche, i colori della Polonia, una data, il 1944, e uno stendardo con l'immagine di una SS nazista che puntava la pistola alla tempia di un bambino, accompagnata dalla scritta "Durante la Rivolta di Varsavia i tedeschi uccisero 160mila persone. Migliaia di esse erano bambini". Un modo shock per ricordare l'anniversario dell'insurrezione della capitale polacca durante l'occupazione nazista iniziata il 1° agosto del '44 e culminata con la repressione tedesca il 2 ottobre.