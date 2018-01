Leeds United, il nuovo logo fa infuriare i tifosi

24 gennaio 2018

Ci saranno voluti 6 mesi e sarano anche state interpellate più di 10mila persone come annunciato con grande orgoglio dal club, ma il risultato non è piaciuto per niente ai tifosi del Leeds United. I supporters della storica squadra di Championship hanno bocciato lo stemma per il centenario del club (un pugno che batte sul cuore di un giocatore con la scritta Leeds United in alto) e hanno chiesto di tornare all'antico.