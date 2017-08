Le stelle della Mls cedono al Real Madrid solo ai rigori

3 agosto 2017

Giovinco, Kakà, Schweinsteiger e Villa, tutti in campo solo nel primo tempo, non sono bastati alle All-Stars della Mls per fermare il Real Madrid. A Chicago i Blancos, senza CR7, hanno vinto ai rigori una sfida chiusa sull'1-1 al termine dei tempi regolamentari. A segno erano andati Mayoral al 59' con risposta di Dwyer all'87'. Poi dal dischetto gli errori "americani" in successione dello stesso Dwyer e di Giovani dos Santos hanno deciso il match.