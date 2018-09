LaLiga. Il Barcellona travolge l’Huesca, il Betis conquista il derby

02/09/2018

BARCELLONA-HUESCA 8-2

Il Barcellona e l’Huesca si affrontano al Camp Nou per la terza giornata de LaLiga. Valverde si schiera con il tridente d’attacco formato da Messi, Suarez e Dembélé. Nell’Huesca spicca il nome dell’ex Inter Samuele Longo. Avvio shock per ii catalani che vanno sotto al 3’: cross dalla destra di Gallar, sponda di Longo e tocco ravvicinato del “Cucho” Hernández che mette fuori causa ter Stegen. La difesa dell’Huesca tiene botta fino al 16’ quando l’extraterrestre Leo Messi si inventa una giocata da campione, fa fuori tutta la difesa avversaria con una finta e con il destro in diagonale infila Werner. Il Barcellona spinge il piede sull’acceleratore e trova anche il raddoppio al 24’: Jordi Alba arriva sul fondo, la mette in mezzo con Pulido che devia il pallone nella propria porta. Gol convalidato anche dal Var perché Etxeita protestava per una presunta spinta di Messi nei suoi confronti. Al 28’ Dembélé scheggia la traversa con un sinistro a giro vellutato. Tris del Barcellona firmato Suarez: Jordi Alba la mette al centro per il Pistolero che di prima intenzione fa 3-1 (39’). Anche in questa situazione è stato necessario l’utilizzo del Var per presunta posizione di fuorigioco dell’attaccante. Ma l’Huesca torna subito in partita: Moi Gómez fa sponda per Gallar che da due passi non può sbagliare (42’). Poi triangolazione spettacolare del Barcellona tra Coutinho e Jordi Alba, con il brasiliano che si ritrova a tu per tu con Werner che si salva con un super intervento. La ripresa parte con la traversa di Messi e successivamente con il poker calato da Dembélé al 48’: palla perfetta di Suarez per il numero 11 che di sinistro incrocia sul secondo palo. Calcio spettacolo al Camp Nou che porta al gol fantascientifico di Rakitic che al volo, di controbalzo, valorizza il passaggio di Messi (52’). Al 61’ la doppietta dell'argentino: Coutinho lancia la “Pulce” che da solo, davanti a Werner, incrocia. Da assist-man a goleador: Jordi Alba, su suggerimento di Messi, realizza il settimo gol blaugrana all’81’. Dieci minuti più tardi Suarez viene atterrato in area: è rigore. Dagli undici metri il Pistolero non sbaglia (93’). Finisce 8-2: con questa vittoria il Barcellona ritrova la vetta della classifica e risponde così alla vittoria di ieri del Real Madrid.