La Spagna domina l'Europa: dal 2014 18 trofei vinti su 19

27 maggio 2018

Chiamarlo dominio è praticamente riduttivo. La verità è che il calcio spagnolo è avanti anni luce in questo momento rispetto a tutti gli altri movimenti e i risultati parlano chiaro. L' Europa del calcio ha i colori giallorossi della Spagna, vittima di un'egemonia invidiabile fatta di giocate, fuoriclasse e soprattutto vittorie. Dal 2014 diciotto dei 19 trofei messi in palio per i club sono finiti in Spagna tra Real, Siviglia, Barcellona e Atletico .

Il diciottesimo è l'unico a non essere ancora stato assegnato, ma dalla sfida di Tallinn - sede della prossima Supercoppa Europea - uscirà in ogni caso vincente una squadra spagnola visto il derby di Madrid. Solo il Manchester United di Mourinho nella stagione 2017 è riuscito a mettere il becco in questo dominio battendo l'Ajax in una finale anomala e senza squadre della Liga. Andando indietro fino al 2008 parliamo di 26 successi dei 35 in palio.



Dal 2014 in poi non c'è stata storia. Prima la Decima conquistata da Carlo Ancelotti col Real Madrid interrompendo un lungo digiuno dei Blancos; poi il Barcellona della MSN capace di travolgere la Juventus in finale a Berlino prima di riconsegnare ai rivali del Real le tre Champions di fila battendo Atletico Madrid e Juve, prima dell'ultimo trionfo contro il Liverpool. Il tutto portando a compimento il trittico con Supercoppa Europea e Mondiale per Club. In Europa League, invece, prima del successo dell'Atletico Madrid in questa stagione, abbiamo assistito al dominio del Siviglia di Unai Emery con tre successi consecutivi dal 2014 al 2016.