La promessa di Ibra allo United: "Sono tornato per finire quello che ho iniziato"

25 agosto 2017

"Sono tornato per finire quello che ho iniziato". E' la promessa di Ibrahimovic al Manchester United dopo la firma del rinnovo annuale. "Non vedo l'ora di tornare a giocare a Old Trafford - ha detto lo svedese, reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro in aprile - ma devo stare tranquillo e prendermi tutto il tempo necessario per guarire. Ho lavorato tanto e continuerò a farlo per farmi trovare pronto".