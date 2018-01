La Liga: Il Barcellona supera la maledizione Anoeta, il Real è a -19

14 gennaio 2018

REAL SOCIEDAD-BARCELLONA 2-4

Valverde lascia inizialmente in panchina Iniesta, al suo posto titolare è Andre Gomes. Paulinho preferito a Dembèlè. Dopo un avvio di gara in cui le squadre si studiano i padroni di casa sbloccano il match. Al minuto 11 Xabi Prieto lascia partire un cross insidioso dalla destra che sorprende la retroguardia del Barça, rimbalza in area e viene deviato in rete dal colpo di testa di Willian José, al suo ottavo gol in campionato. La reazione del Barcellona è sterile, solo Paulinho prova a calciare in porta ma senza fortuna. Al 34' la Real Sociedad raddoppia: Juanmi taglia in area dalla destra sorprendendo Sergi Roberto, viene servito con un pallone splendido da Canales, e la sua conclusione, deviata da un difensore catalano, diventa imparabile per ter Stegen. Al 40' però il Barcellona riapre la gare: scatto di Suarez che arriva in area e serve al centro l'accorrente Paulinho, il quale di punta riesce a battere Rulli, che a sua volta non riesce a respingere con efficacia.

Nella ripresa il Barça entra in campo con uno spirito diverso. Al 50' il pareggio: contropiede di Messi che serve Suarez, l'uruguaiano dal limite dell'area lascia partire uno splendido destro che si insacca alla perfezione all'angolino alle spalle di Rulli. Al 71' la rimonta è completa: Suarez è abile e fortunato a ricevere casualmente palla in area, battendo poi senza difficoltà Rulli. Al 75' Messi su punizione dalla distanza sfiora il palo. All'81' sombrero in area di Messi, che poi calcia al volo, ma Rulli respinge in corner. Si tratta solo del preludio al gol per lui, che arriva infatti puntuale all'85': sinistro a giro sopra la barriera su punizione dal limite dell'area, posizione centrale, su cui Rulli può solo guardare. Con questo successo il Barcellona è sempre più capolista, a +9 dall'Atletico Madrid, e vista la sconfitta del City resta l'unica squadra dei cinque massimi campionati europei ancora imbattuta.



ESPANYOL-ATHLETIC BILBAO 1-1

Nel match pomeridiano tra Espanyol e Athletic Bilbao è 1-1. Passano in vantaggio i padroni di casa al 29' con Moreno, la cui conclusione dalla distanza non lascia scampo al portiere avversario. Dopo appena sei minuti il Bilbao trova il pareggio: Saborit serve in area Williams che solo in area non può sbagliare. Il risultato non cambia nella ripresa.