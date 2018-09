La Liga. Il Barcellona rallenta ancora, il Valencia sorride

29/09/2018

BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO 1-1

Messi in panchina, Coutinho avanza nel tridente al fianco di Suarez e Dembelè, centrocampo con Vidal, Rakitic e Sergi Roberto. Il Barcellona cerca il riscatto dopo il pari interno col Girona e la sconfitta di Leganes, il Bilbao non vince in campionato dal 20 agosto proprio contro il Leganes: la prima occasione arriva al 7', quando un siluro di Suarez su punizione termine fuori di un niente. Risponde l'Athletic al 12', quando il pallonetto di Inaki Wlliams finisce fuori di millimetri, con ter Stegen immobile. Ancora Inaki al 17', solo davanti al portiere tedesco, non riesce a ribadire in rete. I catalani si affidano alle iniziative personali, i baschi però si chiudono bene: al 25' gran filtrante di Vidal per Suarez, che spara addosso a Simon: scena che si ripete al 38', quando il portiere devia il diagonale del pistolero. Al 41' il vantaggio ospite: grande assist di Susaeta per l'inserimento di de Marcos, che buca ter Stegen in spaccata e porta in vantaggio il Bilbao. Nella ripresa Valverde inserisce Messi al 55' al posto di Vidal, con Coutinho che scala all'indietro. Il Barcellona attacca in massa, e al 62' proprio l'ex Liverpool in girata volante prende in pieno l'incrocio dei pali. I baschi sono all'angolo e non riescono più a ripartire: al 77' secondo palo dei catalani, questa volta con Leo Messi dopo una bella combinazione con Jordi Alba. All'84' il pareggio: azione prepotente di Messi, che prima si vede respingere il tiro da Simon, e poi la mette al centro dove Munir ribadisce in rete. Al 91' Rakitic fallisce la palla del 2-1, e non c'è più tempo.



REAL SOCIEDAD-VALENCIA 0-1

Primo successo stagionale per il Valencia dopo quattro pareggi consecutivi. La formazione di Marcelino, inserita nel girone di Champions con la Juventus, si è imposta in trasferta sul campo della Real Sociedad (0-1) nell'incontro valido per la settima giornata di Liga e spezza la sequenza di pareggi. Decisivo il gol di Gameiro che al 36' del primo tempo su assist del russo Cheryshev. Poco bello e macchinoso il Valencia, che fatica e non poco ad avere la meglio su una Real Sociedad organizzata e solida, più volte vicina al pareggio con Josè, che al 67' manda alle ortiche il pari facendosi parare da Neto un calcio di rigore. Arriva così la prima vittoria pesante per il club del Mestalla: sabato prossimo arriva il Barcellona.