La Liga: ancora una sconfitta per Montella, il Siviglia cede all'Alavès

14 gennaio 2018

Seconda sconfitta in altrettante gare disputate in Liga per Montella . Il suo Siviglia , infatti, dopo aver perso il derby contro il Betis cede il passo anche al modesto Alavès, formazione che lotta per non retrocedere e che ha disputato con un uomo in meno i minuti finali della gara. A decidere è il gol siglato da Manu Garcia al 52'. Il Siviglia perde l'opportunità di agganciare il Real al quarto posto.

ALAVES-SIVIGLIA 1-0

Primo tempo avaro di emozioni al Estadio Mendizorrotza. Dopo pochi minuti Banega prova a sorprende Pacheco con un tiro dalla distanza, calciando troppo debolmente. Al 22' occasione ghiotta per i padroni di casa: Alfonso entra in area avversaria ma il suo tiro è ben respinto da Rico. Sul finire di tempo nuova occasione per gli ospiti: Guidetti controlla in area e si gira bene, ma la sua conclusione finisce di un soffio al lato del palo. Nella ripresa al 52' Manu Garcia porta avanti l'Alavès: azione confusa in area del Siviglia al seguito di un corner, la sfera arriva dalle parti del capitano biancoblù che è abile a controllare con la coscia e a calciare al volo, non lasciando scampo Rico. Al 63' il Siviglia va vicino al pareggio con una fortunosa deviazione di Nolito che per un nulla non batte Pacheco. Al 66' occasione per l'Alaves di raddoppiare in contropiede, il diagonale di Guidetti termina sul fondo. Al 73' Montella prova ad affidarsi a Muriel. Al 76' ci prova ancora Nolito, ma da buona posizione calcia alla stelle. All'81' ancora Noliito, il più pericoloso dei suoi, può pareggiare, ma la sua deviazione in area piccola termina sul fondo. Al 83' i padroni di casa restano in dieci: Ruben Duarte stende Pizarro e rimedia il secondo cartellino giallo. Dalla punizione che ne segue Ben Yedder sfiora solo l'incrocio. L'assalto finale del Siviglia non trova fortuna: la squadra in cui milita l'ex Milan Rodrigo Ely (allenato proprio da Montella in rossonero) può festeggiare l'essere uscita per la prima volta dalla zona retrocessione.