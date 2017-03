La Fifa "minaccia" Trump: "Via il bando o niente Mondiali"

9 marzo 2017

La linea dura del presidente americano Donald Trump sull'immigrazione potrebbe costare agli Stati Uniti i Mondiali di calcio del 2026. I vertici della Fifa avrebbero infatti minacciato di non prendere in considerazione la candidatura "a stelle e strisce" se l'amministrazione Usa non cancellerà l'ordine esecutivo che congela i visti di ingresso dei cittadini da sei Paesi a maggioranza islamica.