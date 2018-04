La Cina Under 20 sbarca nel campionato tedesco

22 giugno 2017

La Cina continua la sua espansione nel mondo del calcio. Per far crescere tutto il movimento con l'obiettivo di vincere il Mondiale entro il 2050, l'Under 20 cinese giocherà in Germania per tutta la prossima stagione. I giovani asiatici parteciperanno alla quarta serie tedesca, la Regionalliga Sudwest. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi e anche Ronny Zimmermman, vicepresidente della federcalcio tedesca e responsabile della Regionalliga, ha confermato l'ok degli altri 19 club del campionato.