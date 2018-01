L'ex Juve Gabriel Appelt Pires fa fuori Zidane dalla Coppa del Re: "Al Real mai così male: ora mi gioco la panchina col Psg"

25 gennaio 2018

La caduta peggiore nel momento più delicato. Al Real non è bastato l'1-0 in trasferta dell'andata, il ko firmato dall'ex Juve Gabriel Appelt Pires ha regalato una notte da sogno al Leganes e spalancato le porte dell'inferno a Zinedine Zidane. Il tecnico francese, già sulla graticola, non si è però nascosto dietro frasi di circostanza: "E' una notte molto dura. La più dura da quando sono qua. Sono il massimo responsabile e sono arrabbiato con me stesso, la squadra non c'entra. Ora bisogna analizzare la situazione. E' un fallimeto per me, un duro fallimento. La squadra ci ha provato, ha corso, ma non è riuscita a centrare l'obiettivo.. Psg? E' chiaro, chiarissimo che mi giocherò il futuro. Sono io il responsabile di tutto ciò". Partita, quella di Champions in calendario il 14 febbraio (il ritorno il 6 marzo): non è detto che Zizou possa arrivarci da tecnico del Real.