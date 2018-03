L'Equipe-shock: "Picchiata da un calciatore di Ligue 1"

26 marzo 2018

"Picchiata da un calciatore di Ligue 1". Il mondo del calcio in Francia è sotto shock dopo la storia pubblicata da L'Equipe di "Miriam" (nome di fantasia), una ragazza che ha raccontato di aver vissuto anni da incubo come compagna di un calciatore in attività nel campionato francese. Violenze terribili, ricatti, pugni e ricoveri: "Non erano schiaffi, ma pugni ovunque... ho rischiato di morire". L'identità del calciatore non è stata svelata.