L'Equipe: Neymar ha convinto Dani Alves a lasciare la Juve per il Psg

20 agosto 2017

L'Equipe ha svelato un gustoso retroscena sulle trattative che hanno portato Dani Alves e Neymar al Psg . Prima di annunciare la sua scelta di andare in Francia, "O' Ney" avrebbe convinto il suo grande amico a lasciare la Juve e firmare per i parigini, dove poi si sarebbero ritrovati. Neymar ha dichiarato il 4 agosto, che aveva preso la sua decisione appena "due giorni prima". Ma il secondo ha smentito la versione del suo amico il giorno dopo.

Il primo contatto fra i due sarebbe avvenuto in occasione delle nozze di Leo Messi, quando Neymar avrebbe detto a Dani Alves, già desideroso di lasciare Torino per il Manchester City, di aspettare prima di decidere perché nel frattempo lui stava già pensando di andare al Psg. Poi la svolta - sempre secondo l'Equipe - ci sarebbe stata in occasione proprio del matrimonio di Dani Alves ai primi di luglio. Quel giorno Neymar avrebbe annunciato all'amico la sua decisione di lasciare il Barcellona per Parigi. A quel punto il difensore brasiliano avrebbe subito chiamato il suo agente, che è anche l'ex moglie, per iniziare a trattare con il Psg. Tre giorni dopo, ecco la firma con il club della capitale francese prima di essere imitato dal suo connazionale qualche giorno dopo.