L'autogol più bello di sempre: in rovesciata

18 maggio 2017

Forse è l'autogol più bello della storia del calcio, di sicuro uno dei più spettacolari. L'ha messo a segno, suo malgrado, Adrien Gulfo, difensore del Pully Football, squadra che milita in una divisione minore in Svizzera. Nel tentativo di rinviare un pallone che rimbalzava nella propria area il giocatore si è inventato una rovesciata: il pallone, però, si è infilato nella porta del Pully Football, per l'incredulità del portiere. L'autorete ha portato l'Fc Renens sul 3-1, poi il Pully Football ha pareggiato per poi vincere ai rigori.