L'agente di Ulloa: "Ranieri è un bugiardo"

23 gennaio 2017

La classifica piange e iniziano esserci le prime crepe in casa Leicester. L'agente di Leonardo Ulloa è andato letteralmente all'attacco di Claudio Ranieri: "È un bugiardo, gli sta rovinando la carriera". L'attaccante argentino sta trovando poco spazio in questa stagione e ha chiesto la cessione: "Aveva promesso al giocatore che avrebbe potuto lasciare la squadra a gennaio, adesso invece non lo lascia partire".



Non è un'ottima stagione per il bomber che lo scorso anno ha contribuito alla vittoria della Premier League. Sono 19 le presenze per un totale di 485 minuti e solo uno gol.



Horacio Rossi, procuratore dell'argentino, non ha usato giri di parole: "Claudio Ranieri sta distruggendo la carriera del mio assistito. Qualche mese fa aveva promesso al giocatore che avrebbe potuto lasciare la squadra a gennaio, adesso invece non lo lascia partire. Ha fatto promesse che poi non ha mantenuto, è un bugiardo. In estate lo aveva rassicurato dicendo che sarebbe stato un uomo importante, poi invece hanno preso Slimani e Ulloa sta giocando pochissimo. Credo che bisogna avere più rispetto con uno degli artefici della vittoria della Premier League dello scorso anno".