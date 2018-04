Kovacic si allena con la moglie: che classe Izabel!

25 giugno 2017

Mateo Kovacic, fresco di matrimonio con la bellissima Izabel, modella e imprenditrice svizzera di origini croate, non smette di allenarsi neppure in viaggio di nozze. Con chi? Proprio con la splendida moglie, che, in un video postato dallo stesso centrocampista del Real Madrid, ex Inter, mostra grandi doti balistiche. Guardate che palleggi di testa con il marito!